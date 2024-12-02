Саудовская Аравия вытесняет Россию с нефтяного рынка Азии 2.12.2024, 20:37

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Страны Азии увеличивают закупки нефти в Саудовской Аравии и сокращают их в России. На это накладывается общее снижение спроса на нефть в регионе. В следующем году конкуренция среди поставщиков может еще больше обостриться.

Объемы поступления саудовской нефти в страны Азии традиционно превышают российские. Но в последние три месяца наметилось увеличение разрыва, который в ноябре стал особенно существенным. Среднесуточный импорт саудовской нефти вырос с 5,28 млн в октябре до 5,83 млн баррелей, по данным LSEG Oil Research, а российской – упал с 3,96 млн до 3,51 млн, самого низкого уровня с января.

Таким образом, разрыв в месячных поставках составил 2,32 млн баррелей; такого в нынешнем году еще не было.

Импорт нефти в Азию из Саудовской Аравии и России

Россия в стремлении получить валюту за свою нефть рассчитывает фактически лишь на Китай и Индию, тогда как Саудовская Аравия имеет более разнообразную клиентскую базу. При этом оба главных покупателя предпочли ближневосточную нефть российской, отмечает Reuters:

Китай сократил закупки последней с 2,19 млн до 2,04 млн, а Индия – с 1,75 млн до 1,47 млн;

при этом Китай увеличил импорт саудовской нефти с 1,62 млн до 1,68 млн, а Индия – с 610 000 до 770 000.

Перераспределение происходит на фоне ужесточения западных санкций в отношении танкеров российского теневого флота. На прошлой неделе Великобритания внесла в черный список 30 судов, в результате под ограничениями находятся уже 73 танкера. То есть России будет сложнее находить суда для доставки нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, в наступающем году борьба за клиентов может обостриться. Потребление нефти в Азии в 2024 г., по всей видимости, окажется ниже, чем годом ранее, несмотря на прогнозы роста со стороны Международного энергетического агентства и ОПЕК (картель при этом с июля ежемесячно снижает свои оценки). За первые 11 месяцев этого года импорт составил 25,52 млн баррелей в сутки, что на 370 000 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная причина спада – снижение спроса со стороны Китая, чья экономика замедляется, рынок недвижимости (который вместе с работающей на него строительной отраслью является крупным потребителем нефтяных и нефтехимических продуктов) находится в кризисе. При этом страна переводит грузовики на газ, стремительно наращивает выпуск электромобилей (их уже продается больше половины) и солнечную электрогенерацию.

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