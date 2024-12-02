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В центре Минска таксист протаранил несколько машин

  • 2.12.2024, 20:46
В центре Минска таксист протаранил несколько машин

Водитель во время движения потерял сознание.

По предварительной информации, сегодня около 16:40 49-летний водитель автомобиля Volkswagen сервиса «Яндекс Такси», двигаясь по проспекту Независимости, вблизи дома №6 столкнулся с автомобилем «Kia», который двигался в попутном направлении, и двумя автомобилями Volvo, которые двигались во встречном направлении.

Как предполагается, водитель во время движения потерял сознание.

В результате 37-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen доставлена в больницу для обследования.

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