В центре Минска таксист протаранил несколько машин
- 2.12.2024, 20:46
Водитель во время движения потерял сознание.
По предварительной информации, сегодня около 16:40 49-летний водитель автомобиля Volkswagen сервиса «Яндекс Такси», двигаясь по проспекту Независимости, вблизи дома №6 столкнулся с автомобилем «Kia», который двигался в попутном направлении, и двумя автомобилями Volvo, которые двигались во встречном направлении.
Как предполагается, водитель во время движения потерял сознание.
В результате 37-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen доставлена в больницу для обследования.