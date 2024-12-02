Нетаньяху обвинил «Хезболлу» в серьезном нарушении перемирия
- 2.12.2024, 21:03
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Премьер Израиля пообещал ответ.
Боевики «Хезболлы» обстреляли позиции израильских военных в районе горы Дов. Такой инцидент — серьезное нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Как сообщает Армия обороны Израиля, боевики «Хезболлы» ударили по позициям израильских военных двумя минометными снарядами.
Снаряды попали в открытые участки местности, поэтому никто не пострадал. Это первый удар по Израилю с территории Ливана с начала действия режима прекращения огня.
В свою очередь «Хезболла» подтвердила атаку и оправдала ее тем, что израильские самолеты якобы нарушили воздушное пространство Ливана.
«Обстрел «Хезболлой» горы Дов является серьезным нарушением режима прекращения огня, и Израиль даст решительный ответ», - говорится заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В то же время премьер заверил, что его страна собирается продолжать соблюдение режима прекращения огня, но будет отвечать на любое нарушение со стороны «Хезболлы».
«Мелкое нарушение будет рассматриваться как крупное», - добавил Нетаньяху.
Напомним, на прошлой неделе между Израилем и «Хезболлой» начался режим прекращения огня.