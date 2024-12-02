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Нетаньяху обвинил «Хезболлу» в серьезном нарушении перемирия

  • 2.12.2024, 21:03
  • 2,674
Нетаньяху обвинил «Хезболлу» в серьезном нарушении перемирия
Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля пообещал ответ.

Боевики «Хезболлы» обстреляли позиции израильских военных в районе горы Дов. Такой инцидент — серьезное нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Как сообщает Армия обороны Израиля, боевики «Хезболлы» ударили по позициям израильских военных двумя минометными снарядами.

Снаряды попали в открытые участки местности, поэтому никто не пострадал. Это первый удар по Израилю с территории Ливана с начала действия режима прекращения огня.

В свою очередь «Хезболла» подтвердила атаку и оправдала ее тем, что израильские самолеты якобы нарушили воздушное пространство Ливана.

«Обстрел «Хезболлой» горы Дов является серьезным нарушением режима прекращения огня, и Израиль даст решительный ответ», - говорится заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В то же время премьер заверил, что его страна собирается продолжать соблюдение режима прекращения огня, но будет отвечать на любое нарушение со стороны «Хезболлы».

«Мелкое нарушение будет рассматриваться как крупное», - добавил Нетаньяху.

Напомним, на прошлой неделе между Израилем и «Хезболлой» начался режим прекращения огня.

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