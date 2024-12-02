В Беларуси начался месяц гастрономического туризма

В Беларуси начался месяц гастрономического туризма2
- 2.12.2024, 21:15
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Куда сходить.
Декабрь 2024 года объявлен месяцем гастрономического туризма.
Национальное агентство по туризму предлагает отправиться в кулинарное путешествие по стране.
«Беларусь – это не только величественные замки и раскидистые леса. Это также страна с богатой и уникальной кулинарной культурой, которая предлагает незабываемые гастрономические впечатления. Гастрономический туризм в Беларуси – это увлекательное путешествие в мир вкусов и ароматов, где современные кулинарные тренды гармонично переплетаются с древними традициями», – отметили там.
Декабрь назначен месяцем гастрономического туризма неслучайно. Перед новогодними праздниками пройдет множество ярмарок, дегустаций и прочих подобных мероприятий.
Самым ярким событием призвана стать «Зимняя Vulitsa Ezhа». Она пройдет на гастроплощадке «Лучшая улица» 21–22 декабря.
Кроме того, белорусам предлагают посетить города и деревни, которые славятся своими гастрономическими изысками.
Напомним, что в 2024-м каждый месяц посвящен одному из видов туризма. В ноябре гостям страны и местным жителям продемонстрировали развитую охотничью инфраструктуру.