закрыть
2 декабря 2024, понедельник, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси начался месяц гастрономического туризма

2
  • 2.12.2024, 21:15
  • 1,822
В Беларуси начался месяц гастрономического туризма

Куда сходить.

Декабрь 2024 года объявлен месяцем гастрономического туризма.

Национальное агентство по туризму предлагает отправиться в кулинарное путешествие по стране.

«Беларусь – это не только величественные замки и раскидистые леса. Это также страна с богатой и уникальной кулинарной культурой, которая предлагает незабываемые гастрономические впечатления. Гастрономический туризм в Беларуси – это увлекательное путешествие в мир вкусов и ароматов, где современные кулинарные тренды гармонично переплетаются с древними традициями», – отметили там.

Декабрь назначен месяцем гастрономического туризма неслучайно. Перед новогодними праздниками пройдет множество ярмарок, дегустаций и прочих подобных мероприятий.

Самым ярким событием призвана стать «Зимняя Vulitsa Ezhа». Она пройдет на гастроплощадке «Лучшая улица» 21–22 декабря.

Кроме того, белорусам предлагают посетить города и деревни, которые славятся своими гастрономическими изысками.

Напомним, что в 2024-м каждый месяц посвящен одному из видов туризма. В ноябре гостям страны и местным жителям продемонстрировали развитую охотничью инфраструктуру.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин