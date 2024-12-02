Украина и Польша создают рабочую группу для урегулирования исторических вопросов
- 2.12.2024, 21:37
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.
Украина и Польша работают над созданием совместной рабочей группы для урегулирования исторических вопросов. Ее работа должна начаться в ближайшее время. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает «Укринформ» в понедельник, 2 декабря.
Посол отметил, что рабочая группа будет действовать под эгидой министерств культуры Украины и Польши.
«Мы работаем над повесткой дня и хотим, чтобы эта группа собралась как можно скорее», — заявил Боднар.
Он также сообщил, что министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий и министр культуры и национального наследия Польши Анна Врублевская в ближайшее время проведут переговоры и определятся с местом и датой первого заседания группы.
«Они должны начать диалог по политически чувствительной теме: чествование мест памяти в Украине и Польше, совершенствование соответствующих процедур», — отметил Боднар.
Ранее глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявлял, что надеется, что украинско-польская рабочая группа по вопросам общего исторического прошлого сможет достичь конкретного прогресса уже в декабре 2024 года.
27 ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига во время встречи в Варшаве приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии. В заявлении Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на своей территории.
Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский сообщил, что эксгумация жертв может начаться весной 2025 года.