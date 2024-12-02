Стало известно, сколько дронов РФ залетело в Беларусь в ноябре

Стало известно, сколько дронов РФ залетело в Беларусь в ноябре1
- 2.12.2024, 21:47
Некоторые были сбиты ПВО.
В ноябре на территорию Беларуси залетел 151 российский беспилотник. Три из них были сбиты белорусским ПВО.
Об этом сообщает «Белорусский Гаюн».
Как подсчитали мониторы, в ноябре этого года в воздушное пространство Беларуси зашли по меньшей мере 148 российских дронов-камикадзе типа «Шахед» и 3-х разведывательных дронов неизвестного типа.
Дроны заходили в воздушное пространство Беларуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 и 28 ноября. То есть они там летали 20 дней из 30-ти.
Также известно, что в течение ноября зафиксировано, по меньшей мере, три случая сбития «Шахедов» силами ПВО Беларуси над Мозырским районом. Это произошло 24 ноября. Информации о повреждениях или жертвах на земле в результате падения дронов не поступало.
Из 151 беспилотника в месяц:
82 вернулись в Украину и Россию;
66 исчезли;
3 сбиты белорусским ПВО.