Стало известно, сколько дронов РФ залетело в Беларусь в ноябре 1 2.12.2024, 21:47

Некоторые были сбиты ПВО.

В ноябре на территорию Беларуси залетел 151 российский беспилотник. Три из них были сбиты белорусским ПВО.

Об этом сообщает «Белорусский Гаюн».

Как подсчитали мониторы, в ноябре этого года в воздушное пространство Беларуси зашли по меньшей мере 148 российских дронов-камикадзе типа «Шахед» и 3-х разведывательных дронов неизвестного типа.

Дроны заходили в воздушное пространство Беларуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 и 28 ноября. То есть они там летали 20 дней из 30-ти.

Также известно, что в течение ноября зафиксировано, по меньшей мере, три случая сбития «Шахедов» силами ПВО Беларуси над Мозырским районом. Это произошло 24 ноября. Информации о повреждениях или жертвах на земле в результате падения дронов не поступало.

Из 151 беспилотника в месяц:

82 вернулись в Украину и Россию;

66 исчезли;

3 сбиты белорусским ПВО.

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