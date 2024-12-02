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В Тбилиси начался пятый день протестов

  • 2.12.2024, 22:12
В Тбилиси начался пятый день протестов

Грузины протестуют против отказа властей от евроинтеграции.

В понедельник вечером, 2 декабря, в Тбилиси начался пятый день протестов оппозиции против отказа властей от евроинтеграции Грузии.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По информации местных СМИ, силовики применили против протестующих водомет и слезоточивый газ. Их также выгнали с территории, которая прилегает к зданию парламента.

Также сообщается о задержаниях протестующих, однако более точной информации по числу задержанных пока нет.

На митинг собрались тысячи людей. На опубликованных видео слышны взрывы, а также видно работу водомета по протестующим.

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