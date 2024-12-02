В Тбилиси начался пятый день протестов
- 2.12.2024, 22:12
Грузины протестуют против отказа властей от евроинтеграции.
В понедельник вечером, 2 декабря, в Тбилиси начался пятый день протестов оппозиции против отказа властей от евроинтеграции Грузии.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
По информации местных СМИ, силовики применили против протестующих водомет и слезоточивый газ. Их также выгнали с территории, которая прилегает к зданию парламента.
Также сообщается о задержаниях протестующих, однако более точной информации по числу задержанных пока нет.
На митинг собрались тысячи людей. На опубликованных видео слышны взрывы, а также видно работу водомета по протестующим.