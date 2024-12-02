Минская маршрутка столкнулась с Tesla в спальном районе
- 2.12.2024, 22:22
В больнице оказалась пассажирка микроавтобуса.
В Минске на улице Матусевича маршрутка Mercedes столкнулась с Tesla, сообщили в ГАИ. Одна женщина попала в больницу.
Авария около дома № 90 по улице Матусевича случилась вечером 2 декабря. Как рассказали в ГАИ, «произошло столкновение автомобиля Tesla и маршрутного такси Mercedes, в результате которого маршрутка выехала за пределы проезжей части».
Микроавтобус въехал в дорожное ограждение и светофор. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«34-летняя пассажирка маршрутного такси доставлена в учреждение здравоохранения для обследования», — сообщили в ГАИ.