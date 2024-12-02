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Зеленский ответил, на что должна пойти Россия в вопросе войны против Украины

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  • 2.12.2024, 22:29
Зеленский ответил, на что должна пойти Россия в вопросе войны против Украины
Владимир Зеленский

Ответ президента Украины взорвал соцсети.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 2 декабря в Киеве подтвердил план завершить войну до 2025 года и отметил важность членства в НАТО. Видео опубликовали на Facebook-странице Зеленского.

«На что должна пойти Россия? Желательно – на три буквы. Понятно, что она делает то, что делает – убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом. Пока наш план неизменен. Мы хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году эта война закончилась», – заявил Зеленский.

В конце выступления он добавил: «Извините за недипломатическую лексику».

Президент также отметил, что Украина продолжает настаивать на полном восстановлении своей территориальной целостности.

Шольц, в свою очередь, отметил, что Россия не достигла ни одной цели своей войны против Украины.

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