Шольц опубликовал «послание из Киева Путину»2
- 2.12.2024, 22:49
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Германия будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.
Приехавший с визитом на Украину канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в X «послание из Киева» диктатору России Владимиру Путину. В своем посте он написал, что поддержка Украины со стороны Берлина не ослабеет.
«Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется», — написал канцлер Германии.
Шольц 2 декабря прибыл в Киев впервые за последние два с половиной года. После прибытия он объявил о поставках оружия Украине на €650 млн.