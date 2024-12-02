«Арсенал» опередил «Челси» в таблице чемпионата Англии из-за алфавита 1 2.12.2024, 23:00

Англичане воспользовались оригинальным способом из XIX века.

Интересный случай разделения в таблице возник после 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Так, «Арсенал» и «Челси» набрали равное количество очков (25). Причем команды идут вровень по результатам игр: семь побед, четыре ничьи и два поражения.

Идентичны между клубами из Лондона и показатели голов: 26 забитых и 14 пропущенных.

Именно по этой причине в АПЛ воспользовались… алфавитом. «Арсенал» находится выше, потому как буква А начинает латиницу.

Причем такой необычный способ прописан в регламенте лиги. Родоначальники футбола пользовались схожими правилами еще в конце XIX века.

Благо, расстановка команд, согласно алфавиту, не работает по итогам всего сезона чемпионата Англии, в котором 38 туров.

Для определения обладателя золотых медалей АПЛ, помимо очков, учитывают личные встречи. Если в них паритет, смотрят на разницу забитых и пропущенных голов. Затем – на само количество мячей.

Если каким-то чудесным образом и эти критерии будут в равенстве, то судьбу первого места, квоту на еврокубки и зону вылета определяют «золотым матчем».

Он предусмотрен в регламенте, но пока ни разу в истории АПЛ к нему не приходилось прибегать.

Таким образом, «Арсенал» и «Челси» разделяют второе и третье места по алфавиту.

Лидирует «Ливерпуль», у которого 35 очков после 13 игр. Это на девять больше, чем у преследующих его команд из Лондона.

В поединке 13-го тура подопечные Арне Слота выиграли у действующего чемпиона «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

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