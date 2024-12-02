Россияне усиливают защиту Крымского моста дополнительными башнями с системами ПВО 1 2.12.2024, 23:04

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Оккупанты готовятся к ударам ВСУ.

Российские захватчики усиливают защиту Крымского моста, который соединяет оккупированный Крым с Россией, дополнительными башнями с системами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Центр журналистских исследований.

«Первые обнаруженные башни состоят из двух частей, из которых внутренняя - башня-трансформер с лестницей, наружная — металлический каркас, закрепляющий и удерживающий всю конструкцию, на вершине которой размещается боевой модуль зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М», - отметили журналисты.

На фото, сделанном в конце ноября 2024 года, зафиксирована внутренняя часть башни, установленная ориентировочно в районе 10 пролета, если считать от арки моста. 30 аналогичных башен-трансформеров ЦЖР ранее замечал на стройплощадке у моста со стороны Керчи.

Первые две башни с комплексами «Панцирь-С1М» обнаружили в конце сентября 2024 с обеих сторон от виадука на острове Тузла, а появились они там ориентировочно в середине того же месяца.

В Центре отметили, что если две первые конструкции установлены на берегах острова, то в третьей за основу, вероятно, служат параллельные мосты с решеткой, которую оккупанты строят уже полгода по обе стороны. В таком случае они будут одновременно и антидроновой защитой опор, и площадкой для размещения башен с российским ПВО.

Согласно тактико-техническим характеристикам, ЗГРК «Панцирь-С1» способен поражать цели на высоте до 15 км и в радиусе 20 км. Однако «Панцири» способны объединяться в группы, тем самым увеличивая защищенную зону. Очевидно, что каждая новая «ПВО-башня» увеличивает шансы для Крымского моста избежать поражения от украинских ракетно-дроновых атак.

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