Саакашвили: Иванишвили изначально был русским агентом2
- Михаил Саакашвили
- 2.12.2024, 23:09
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Он разрушает грузинскую государственность.
В последние дни участились возгласы от разных политиков и журналистов о том, что тот или иной полицейский или государственный служащий, который сейчас работает как карательный инструмент Иванишвили, «работал и во времена Саакашвили».
Во-первых, работа в самой успешной власти не является компроматом. Хочу всем напомнить, что власти Революции роз создали государственные институции Грузии, новые системы образования и здравоохранения, ликвидировали сепаратизм Аслана и восстановили контроль Грузии над Аджарией, уничтожили коррупцию и, в конце концов, во время полномасштабного вторжения России защитили и сохранили независимость грузинской державности.
Наша власть честно провела выборы и мирно передала полномочия.
В то время служила не только «Радость», о которой я лично ничего не знал, но и Георгий Анцукиладзе, братья Ромелашвили, герои Шиндиси, десятки тысяч честных государственных служащих, сделавших Грузию образцовой страной в глазах мира.
Мы должны понимать, что при любой следующей национальной власти большинство государственных служащих останется на своих местах, и на 100% заменить всех невозможно.
И еще одно: ставить меня и Иванишвили на один уровень – это глубоко безнравственно. Это часто делают те, кто пришел вместе с Иванишвили, а затем был им же отвергнут.
Иванишвили изначально был российским агентом, а я стал одним из главных символов борьбы за свободу на постсоветском пространстве вместе с Зеленским. Я являюсь главным создателем грузинской государственности, тогда как Иванишвили – ее главным разрушителем.
Прошу поделиться этим постом и отметить всех журналистов и политиков, проводящих эти совершенно ложные параллели.
Несмотря на бурные события в разных регионах мира и сенсационные новости, Грузия остается одной из главных тем в мировых медиа. Так было и во время Революции роз.
Это прямой результат отваги нашей молодежи и самоотверженности людей всех поколений.
Горжусь нашим народом!
Слава Грузии!
Михаил Саакашвили, Facebook