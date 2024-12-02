Украинские воины сбили три ракеты Х-59/69 россиян 2.12.2024, 23:16

Летели на Кривой Рог.

Украинские защитники сегодня, 2 декабря, вечером уничтожили три ракеты Х-59/69. Оккупанты пытались нанести удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным Воздушных сил, в 17:30 и 19:30 российская тактическая авиация выпустила по Кривому Рогу три ракеты Х-59/69. Для атаки враг применил свои самолеты Су-34 и Су-57.

«Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования «Восток», - уточнили в Воздушных силах.

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