В Петербурге у причала затонула «Джульетта» 2.12.2024, 23:38

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Произошел разлив нефтепродуктов.

В ночь на 2 декабря у пристани реки Большая Невка на Выборгской набережной затонул пассажирский теплоход «Джульетта», что стало причиной частичного разлива нефтепродуктов, сообщила Северо-западная транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что судно временно находилось на причале, никто не пострадал.

«Собственник принимает меры по подъему теплохода. Устанавливаются боновые ограждения, отдельные пятна нефтепродуктов обработаны активной пеной. Работы по ликвидации разлива продолжаются», — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Транспортная прокуратура Петербурга проверит исполнение экологического законодательства и соблюдения требований безопасности при эксплуатации судна.

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