Самый дальний регион Франции на треть уничтожен ураганом 20.12.2024, 3:04

Президент Франции прибыл на архипелаг Майотта в Индийском океане.

Президент Франции Макрон прибыл на архипелаг Майотта в Индийском океане, на север от Мадагаскара, посмотреть на разрушения, причиненные недавним ураганом Чидо. Катастрофический шторм, ставший самым сильным за последние 90 лет, опустошил остров в минувшие выходные. Предполагается, что президент облетит архипелаг и с воздуха посмотрит на масштаб разрушений.

Об этом пишет Euronews.

А разрушений — огромное количество. Ураган практически снес с лица земли треть всего, что было на архипелаге. Удивительного в этом мало: треть построек острова - времянки, сколоченные из чего попало, примерно 100 тысяч жителей из 320 тысяч - нелегальные мигранты, которые прибывают сюда в надежде на получение хоть когда-нибудь гражданства Франции.

Майотта — самый бедный французский регион в 8000 километрах от Парижа, эта заморская территория живет на дотации Парижа. Судя по всему, дотации экономные, потому что на этой территории ничто даже отдаленно не напоминает цивилизованную Францию. Десятилетиями здесь борются с бандитским насилием и социальными беспорядками.

Правительство Франции объявило режим «исключительного стихийного бедствия» и заморозило цены на потребительские товары на архипелаге.

«Мы переходим к масштабной фазе поддержки Майотты», - заявил префект ближайшего к Майотте острова Реюньон Патрис Латрон, когда с острова был запущен «гражданский морской мост», по которому в воскресенье на архипелаг должны отправиться около 200 контейнеров. Груз будет включать в себя эквивалент «миллионам литров воды». Благодаря этим грузам «дефицита бутилированной воды не предвидится», заявили власти.

По официальным данным, погиб, по меньшей мере, 31 человек, но ожидается, что число жертв значительно больше, к тому же треть населения острова составляют незарегистрированные мигранты. Кроме того, по мусульманским законам, которые соблюдаются на архипелаге, тело надо предать земле в течение суток - и неизвестно, сколько уже похоронено.

Но и те, районы, в которые уже попали спасатели, воспринимаются страшно: здесь рушились дома — ветхие для жизни, они оказались достаточно опасными, чтобы погубить людей.

«Это массовые могилы под открытым небом», - такими словами описали состояние трущоб представители местных властей в разговоре с Макроном.

Спустя пять дней после удара циклона службы экстренной помощи все еще не могут добраться до всех районов архипелага.

Власти архипелага надеются, что хотя бы стихийное бедствие привлечет внимание французских властей к бедствующему региону.

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