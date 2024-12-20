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Премьер Бельгии: Украина должна выиграть войну

  • 20.12.2024, 5:12
Премьер Бельгии: Украина должна выиграть войну
Александр де Кроо

После этого можно будет говорить о гарантиях безопасности.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что Украина сначала должна выиграть войну с Россией, освободив свои территории, а уже потом говорить о дальнейших гарантиях безопасности.

Об этом он заявил на полях саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе 18 декабря, передает корреспондент «Европейской правды».

Отвечая на вопрос журналистов о возможном установлении режима прекращения огня в войне России против Украины, бельгийский глава подчеркнул, что приоритетом должна стать помощь Украине победить Россию.

«Прежде всего, Украина должна выиграть эту войну. Давайте не будем менять последовательность: первое – выиграть войну, оттолкнуть назад россиян. Потом, конечно, ничего не исключено. Мы должны быть достаточно открытыми, если на каком-то этапе война будет выиграна (Украиной) и Украина будет иметь возможность оттолкнуть Россию назад, тогда каждый будет вынужден играть свою роль по поддержанию мира и предоставлению существенных гарантий безопасности», – сказал он.

Тем не менее де Кроо считает, что говорить уже сейчас о размещении миротворческих сил Евросоюза на территории Украины преждевременно.

«Пожалуйста, первая дискуссия это – как Украина должна выиграть войну. Как мир будет поддерживаться после войны, и что для этого нужно, это другой вопрос. Но говорить сегодня о «сапогах на земле» (boots on the ground) – это неправильно», – заявил он журналистам.

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