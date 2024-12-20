В Киеве прогремели взрывы из-за ракетного удара 20.12.2024, 8:07

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Работает ПВО.

В Киеве утром 20 декабря прогремели взрывы из-за российской ракетной атаки. В столице продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевского городского голову Виталия Кличко.

Взрывы в Киеве прогремели около семи часов утра.

Перед тем военные информировали о фиксации скоростной цели, которая двигалась в сторону Киева. Впоследствии стало известно о еще одной - по такому же маршруту.

«В Киеве работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» - говорится в заявлении мэра столицы в Telegram.

Кроме того, в Киеве прозвучали позже еще взрывы.

«Фиксируется еще одна цель через Черниговскую область. Курс - Киев!»

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