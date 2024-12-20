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Среди солдат РФ растет количество суицидов из-за репрессий командования

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  • 20.12.2024, 8:22
  • 2,058
Среди солдат РФ растет количество суицидов из-за репрессий командования

Речь идет о россиянах, которые входят в состав группировки «Днепр».

В последнее время возросло количество случаев суицидов среди российских военнослужащих, находящихся на территории оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

По данным «АТЕШ», речь о россиянах, которые входят в состав российской группировки «Днепр» на оккупированной части Херсонской области. Вероятной причиной трагедий стали репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях.

Ведь только за последнее время в разных населенных пунктах Херсонщины зафиксирован ряд случаев самоубийства.

«Две недели назад в Голой Пристани повесился молодой парень, который только недавно подписал контракт с МО РФ, вероятно, не осознавая всех последствий. В Каланчаке другой военнослужащий застрелился, узнав, что его переводят в штурмовое подразделение», - пишет «АТЕШ».

А вот в Скадовске покончил с собой еще один российский солдат, утонув в море. Сначала командование пыталось выдать это за несчастный случай, но позже стало известно, что перед этим над ним издевался командир. Причиной такого обращения стал отказ солдата участвовать в боях на островах Днепра.

Напомним, ранее партизаны заявили о панике в российской группе войск «Днепр». Согласно информации агента организации, российские офицеры получили приказ готовиться к наступлению на правобережную часть Херсонской области.

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