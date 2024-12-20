В Якутске загорелся изолятор с военными, оставившими часть

В Якутске загорелся изолятор с военными, оставившими часть1
- 20.12.2024, 8:27
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Причины пожара пока не установлены.
В Якутске в ночь на 20 декабря произошел пожар в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на военный комиссариат.
Погибли пять человек, их личности устанавливаются. Еще семеро отравились дымом, их госпитализировали, передает РБК.
Причины пожара пока не установлены.
Изолятор находится в Вилюйском переулке. Телеграм-канал Baza писал, что возгорание началось на первом этаже, затем огонь быстро распространился по зданию.
Два солдата пострадали при пожаре в воинской
В октябре пожар произошел на территории воинской части в подмосковном Щелково. Загорелась крыша здания, причиной стала неисправность проводки. Никто не пострадал. Несколькими месяцами ранее двое военнослужащих получили травмы при пожаре в воинской части на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, где базируется подразделение химической и радиационной разведки.