Что будет делать Трамп, если у Путина есть на него компромат? 4 20.12.2024, 8:49

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«Может соскочить крючка».

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал закончить войну в Украине за 24 часа. После избрания президентом США политик осознал, что все намного сложнее, чем он думал. Журналист, писатель и публицист Александр Сотник оценил, что будет, если Трамп разочаруется в сговорчивости Путина и его желании закончить войну.

По словам Сотника, Трампу рассказали, что на самом деле происходит. Теперь он не может себе позволить популизм, как до избрания на должность главы Белого дома.

«Закончились выборы, а, значит, можно больше не нести ту чушь и популистскую ахинею, которую Трамп нёс раньше: "Я приду и всех построю. Война, стой, раз-два! Это Байден был сонный и ни на что не способный, а я энергичный. Ну и что, что я на три года всего его моложе. Я приду – порядок наведу», - сказал журналист во время чата на Главреде.

«Теперь, когда на нём [на Трампе] будет лежать ответственность, ему придётся соответствовать моменту, а не мести языком, как метлой размахивать. Так что да, всё гораздо сложнее», - добавил Сотник.

Журналист считает, что сложно спрогнозировать, как будет действовать Трамп и есть ли у Путина какой-то компромат на избранного президента США.

«Могу сказать так: если у Путина есть какой-то компромат на Трампа, и Трамп, по замыслу Путина, должен плясать под его дудку, то сейчас именно тот момент, когда Трамп может соскочить с этого крючка и сказать: «У тебя на меня есть компромат? А, я тебя прощаю, ведь мне ещё раз не выдвигаться в президенты, а вот если ты сейчас вякнешь, я тебе такое устрою". В принципе, Трамп может на это пойти, но я не Ванга и не сериал «Симпсоны», я ничего не предсказываю», - отметил Сотник.

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