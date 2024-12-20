Для белорусских водителей вводят новшество с 1 января

Для белорусских водителей вводят новшество с 1 января1
- 20.12.2024, 9:06
- 3,706
Подробности.
В Беларуси с 1 января 2025 года поднимут ставки транспортного налога. Это касается как физлиц, так и юрлиц. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс.
Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 66 рублей в год, а поднимут до 70 рублей. Рост — на 6,1%.
Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.
Напомним, о транспортном налоге в 2023 году высказывался Александр Лукашенко. По его мнению, платить за дороги должны те, кто по ним перемещается: «Какую-то копейку заплатили, и уже гвалт на всю республику: «Ах, много».