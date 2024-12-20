Советник Зеленского рассказал, кто решил поставить пост с бранным словом о Путине

Советник Зеленского рассказал, кто решил поставить пост с бранным словом о Путине4
- 20.12.2024, 9:16
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Все поддержали оценку президента Украины.
Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин рассказал, что Владимир Зеленский согласовал сообщение в X (Twitter), в котором назвал российского диктатора Владимира Путина «дол*обом».
Об этом он сообщил в X, отвечая на вопросы пользователей.
Народный депутат от партии Слуга народа Роман Грищук спросил советника президента, как решили опубликовать сообщение с руганью.
Литвин ответил, что «все поддержали оценку президента».
«Это буквально его (Зеленского — ред.) высказывания. Когда услышал, что тот (Путин — ред.) сказал в Москве», — подчеркнул он.
Другой пользователь переспросил советника президента, сам ли Зеленский попросил написать бранное сообщение.
«Ну да, выставить вместе с видео», — подтвердил Литвин.
Вечером 19 декабря в X-аккаунте главы украинского государства в ответ на комментарии Путина о том, что удар по Киеву ракетой Орешник был бы «интересным», появилась реакция: «Люди гибнут, а ему „интересно“… Дов***об».
В тот день Путин также предложил странам Запада и Украине определить объект в Киеве, по которому РФ ударит ракетой Орешник ради «технического эксперимента».