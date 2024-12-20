Самый дешевый кроссовер Kia 2024 года показали на новых фото 20.12.2024, 9:27

В дальнейшем ожидается электрический вариант.

Новая модель Kia Syros – это самый дешевый кроссовер, который корейская компания показала в 2024 году. Премьера бюджетного автомобиля с интересным дизайном и хорошим оснащением уже состоялась.

Ранее OBOZ.UA отмечал, что в сегменте компактных кроссоверов новый Kia Syros 2025 модельного года продемонстрировал свежие стилистические решения. Машина получила форм-фактор в стиле минивэна и геометричные грани, которые присущи новым моделям Kia.

Такой силуэт выбрали для обеспечения комфорта и максимальной практичности в компактном кузове длиной 4 м. Вдобавок новый кроссовер Kia Syros радует богатым оснащением с вентиляцией кресел и качественной аудиосистемой.

Покупателям на старте продаж предложат модификацию с литровым бензиновым двигателем на 120 сил. Будет и дизельный мотор на 115 л.с.

Новая модель Kia Syros – это самый дешевый кроссовер, который корейская компания показала в 2024 году. Премьера бюджетного автомобиля с интересным дизайном и хорошим оснащением уже состоялась.

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