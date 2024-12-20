Forbes: ВСУ устроили солдатам КНДР бойню на реке Псел 20.12.2024, 9:42

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Украинские военные сумели превратить Псел в естественную водную преграду.

На прошлой неделе армия КНДР впервые вступила в бой с украинскими защитниками. Тогда северокорейцы в полный рост на открытой местности пошли на позиции ВСУ. В итоге эта атака закончилась для армии Кима потерями около 200 военнослужащих, что составляет 4% от общей численности армии КНДР в РФ, пишет Forbes.

Атака армии КНДР стала для них пирровой победой. В районе Плехово 100 украинских защитников отражали две волны атаки северокорейцев численностью до 300 человек.

«Северокорейские солдаты пошли на штурм массово или, точнее, толпой», — сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

ВСУ отступили, только когда началась третья волна атаки на востоке от Плехово. Это отступление входило в планы ВСУ, заявили в Центре оборонных стратегий Украины.

Украинские силы отступили к северу от реки Псел. На этом участке фронта река Псел стала естественным барьером между ВСУ и армией Путина - Кима. Противнику приходится атаковать позиции ВСУ на открытой местности. Более того, они не в курсе, где именно расположены огневые точки украинских защитников. И все это им приходится делать под пристальным оком разведывательных дронов ВСУ.

Украинские силы, находящиеся на севере и западе от Псела, постоянно ведут огонь по противнику, который хочет пересечь водную преграду. Десятки атак за последние несколько дней завершились на дальних подступах к украинской обороне.

Украинские силы умело используют тактику местности, но Курский выступ предлагает мало пространства для маневра.

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