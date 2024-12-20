Эшелон гаубиц КНДР прибыл в РФ 1 20.12.2024, 9:53

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Что это значит и как повлияет на фронт?

Российская промышленность не способна полностью покрывать потребности ВС РФ в орудиях, стволах и снарядах нужного калибра 170 мм. В связи с этими проблемами Кремль обратился за помощью к КНДР и получил необходимую артиллерию для продолжения российско-украинской войны. О том, какие новые проблемы появились у россиян из-за сотрудничества с Северной Кореей, рассказало издание Forbes.

Издание обратило внимание на прибытие эшелона, загруженного гаубицами «Коксан» M-1989 Северной Кореи. Это уже второй эшелон, который прибыл в РФ в течение последних двух месяцев. Между тем РФ входила в российско-украинскую войну, имея 2 тыс. гусеничных гаубиц, но на третий год боев 800 из них уничтожены. Кроме того, есть нехватка новых стволов, поэтому еще 100 пушек не работает, хоть и уцелели. С другой стороны, военно-промышленный комплекс россиян не может справиться с выпуском новых пушек, при этом по складам времен СССР выискивают ржавые установки и пытаются их восстановить, пояснили в статье. Таким образом, КНДР решает проблемы россиян по артиллерии, подытожил автор Forbes, но и с этим не все в порядке — появились новые проблемы.

О чем говорит поставка гаубиц КНДР в РФ и каковы последствия этого процесса:

гаубицы M-1989 стреляют снарядами калибра 170 мм, а это "непривычный калибр для россиян";

источником снарядов 170 мм для российской армии станет КНДР — только в этой стране есть соответствующие заводы;

Северная Корея также передала РФ снаряды привычных для россиян калибров (122 и 152 мм), а сотрудничество в данном направлении говорит о том, что российский ВПК не способен изготовить нужное количество средств поражения;

КНДР в обмен на «пушки Чучхе» получает технологии изготовления ракет и подводных лодок, носителей ядерного оружия.

«Если говорить осторожно, то российские силы становятся зависимыми от северокорейского оружия. Каждая M1989, которая становится российской, вероятно, углубляет зависимость России от Северной Кореи», — подытожил автор Forbes.

В то же время издание выделило несоизмеримость технологий, которыми обмениваются северокорейцы и россияне. Если КНДР получает ядерные технологии, то РФ — старые пушки.

«Но какой выбор у России, поскольку ее истощенный артиллерийский корпус постепенно становится более северокорейским?» — риторически спросило издание.

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