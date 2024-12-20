«За 30 лет первый раз вижу такое»11
- 20.12.2024, 10:15
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Белорусы устроили «битву» новогодних подарков от работы.
В преддверии Нового года беларусы стали активно публиковать в TikTok ролики, в которых показали праздничные подарки от работы. И, конечно, люди сравнивают со своими и делятся мнениями, какой подарок классный, а какой — так себе. Издание Telegraf посмотрело, где в коробки кладут скидочные купоны на посещение кафе, аквапарка, пиццерии, а также «Киндер-сюрпризы», а где — сертификат на 200 рублей для покупок.
@kulbik_katrin Обзор новогоднего подарка) #обзор #распаковка #новогоднийподарок #подарокотработы #конфеты #детскийподарок #новыйгод ♬ оригинальный звук - kulbik_katrin
Так, на первом видео — подарок от управляющей компании холдинга ОАО «Белгазстрой». В коробке весом 1 кг — яйцо «Киндер-сюрприз», шоколад Milka, батончики Nuts, Snickers, Twix, конфеты Bounty, Meller, Milky Way, Mentos, Fruittella, мармелад «Бон Пари», печенье Oreo, бисквит «Барни» и не только.
@andreykovalko #беларусь🇧🇾 #минск #хочуврекомендации #хочуврек #новыйгод#подарки ♬ Новогодние игрушки - Кобяков
«Хороший подарочек, дети будут в восторге», — отметила автор видео.
«Пока один из самых шикарных наборов», — написал один комментатор.
«Где такие дают?!» — спросила другая.
«Я завидую», — поделилась третья.
«За 30 лет первый раз вижу такое офигенное наполнение», — сказала еще одна пользовательница TikTok.
В «Минсктрансе» сотрудникам (судя по комментариям к ролику, не всем) дали коробку сладостей весом 1,3 кг от «Коммунарки». Внутри одна шоколадка этого производителя и разные конфеты (вафельные, «Птичье молоко», «Аленка» и др.).
В отличие от предыдущего ролика, здесь комментаторы разделились на два лагеря: кто-то считает, что «конфеты все вкусные, подарок достойный», кто-то же сказал, что «скромно».
«И все??? Я помню, в детстве маме на автостанции давали 5 кг конфет! А это что?» — возмутился юзер.
«Замечательный подарок!» — написала комментаторша.
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Брестский мясокомбинат предложил подарок в виде мягкого новогоднего гнома, куда и сложили сладости (1,5 кг).
«Я по-детски в восторге от наполнения этого подарка, потому что здесь не только сладости. Наклейки, есть флаеры в аквапарк „Фристайл“, [батутный центр] Hero Park», — рассказала автор видео.
Также в этом подарке — скидочный купон на посещение «Хинкальни», кафе Garage, «Додо пиццы».
«Конфеты в подарке российские и беларусские, есть достаточно интересные, которых я никогда не видела», — поделилась беларуска. Видно, что в подарок положили шоколад Milka, яйцо «Киндер-сюрприз» и не только.
«Очень классный подарок, почти все шоколадные и вкусные конфеты. Муж принес для детей, уже половину съели», — рассказала одна комментаторша.
«Работаю на птицефабрике, работникам дают 1000 к Новому году, бутылку шампанского и конфеты, ребенку — 2 кг конфет плюс игрушку — символ года», — похвасталась другая.
@user4861788202475 4кг на ребёнка)не должно слипнутся🫠😉#конфеты #подарки #дети #новыйгод #праздник #2025 ♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey
Чериковский лесхоз решил подарить сладости в пакете, но зато сразу 4 кг. Видно, что, как и в случае с Брестским мясокомбинатом, конфеты как беларусские, так и российские. Есть шоколад Milka, драже M&M's, конфеты Milky Way, Snickers и не только.
«Я с детства запомнила: чем хуже упаковка подарка на Новый год, тем лучше там вкусняшки», — написала одна комментаторша.
Но были и другие мнения: «Как он [ребенок] устанет отбирать вкусные от невкусных…»
«Когда директор реально не жадный», — поделилась мнением еще одна пользовательница.
«Ого, это самый большой подарок в TikTok», — утверждает другая.
В другом месте (его не указали, но, вероятно, это торговая сеть «Корона») подарили сертификат на сумму 200 рублей, чтобы закупиться в магазинах этой сети, и сладости, конечно (беларусские и не только).
«О, вот это я понимаю, подарок бабосиками: пошел и купил то, что нужно. А то некоторые показывают кучу конфет, зимой фрукты нужны, а не талон к стоматологу», — считает комментатор.
И еще один подарок — от сети аптек «Добрыя лекі». Кроме небольшого количества конфет (сколько именно, непонятно), положили флаер на скидку в столичном аквапарке «Фристайл».
@natasha12_048 #новыйгод #подарок #спасибо ♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey