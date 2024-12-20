Трамп достанет огромный кнут для порки Путина 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

20.12.2024, 10:20

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Дедушка уже давно в неадеквате.

Одного предложения Путина Западу о «технологической дуэли» (во время которой РФ будет бомбить один из городов) достаточно для того, чтобы официально признать престарелого Вождя психически нездоровым.

Обсуждать его прямую линию — это как пытаться вычленить что-то действительно важное из потоков бреда буйного пациента дурки.

Дедушка уже не с нами, а в собственном выдуманном мирке, где трусливое бегство Асада является победой, а потеря контроля над Курской областью стратегическим успехом.

Именно поэтому никаких переговоров, которые могли стать для Путина чудесным спасением, не будет, ибо он не способен оценить их ценность для себя.

«Все цели будут достигнуты, операция идет по плану, а возникнут сложности — расстреляем Набиуллину, которая нашу экономику и уронила».

Здесь никакой политики давно уже нет, как и здравого смысла. Мы имеем дело с серьезным диагнозом, возможно, не одним.

Трамп в январе, конечно, попытается договориться с помощью пряника, но быстро осознает тщетность диалога с обезумевшим маньяком и достанет кнут.

Причем такого размера, что и так изрядно травмированной спине Путина придется очень не сладко.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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