Китаянка заплатила 40 тысяч долларов в качестве извинений за измену 10 20.12.2024, 10:45

3,302

Фото: SCMP composite/Shutterstock/Sohu

История закончилась судом.

Жительница Китая по фамилии Сюй заплатила 40 тысяч долларов в качестве извинений мужчине по фамилии Ли, который уличил ее в измене. Об этом сообщает South China Morning Post. Внимание на публикацию обратил журнал «Холод».

Как пишет издание, Сюй и Ли встретились в 2018 году и вскоре начали встречаться. Спустя два года мужчина узнал, что его девушка изменяла ему с его племянником, имя которого не уточняется. Разозленный из-за предательства, Ли хотел прекратить отношения, но Сюй написала ему письмо с извинениями.

«Я глубоко задумалась над своими ошибками. Да, я неоднократно изменяла тебе, причиняя огромную боль. Я искренне раскаиваюсь. Я исправлю свои ошибки и искренне компенсирую тебе ущерб», — написала Сюй.

В течение нескольких дней женщина перевела своему партнеру около 40 тысяч долларов в знак извинения. Ли решил ее простить и продолжить отношения. Однако в 2022 году он узнал, что отношения его девушки с его племянником все еще продолжались.

Из-за этого Ли решил прекратить отношения с Сюй, но она в свою очередь потребовала вернуть выплаченную двумя годами ранее мужчине сумму. Она заявила, что деньги были подарком в рамках брака. В связи с разрывом отношений она потребовала возврата средств. Ли отказался возвращать деньги, сославшись на то, что Сюй причинила ему «значительные эмоциональные страдания». Уплаченную сумму он назвал компенсацией за ее поведение.

Сюй подала иск к бывшему партнеру в шанхайский суд, который встал на сторону мужчины. Он постановил, что Ли не обязан возвращать деньги, поскольку указанная сумма была выплачена добровольно и не квалифицировалась как подарок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com