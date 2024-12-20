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Умер милицейский идеолог Солигорска

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  • 20.12.2024, 10:48
  • 6,582
Умер милицейский идеолог Солигорска
Павел Гавин

Ему было 49 лет

На 50-м году жизни умер подполковник милиции Павел Гавин. Более десяти лет он проработал заместителем начальника Солигорского РОВД по идеологии и кадровой работе. О его смерти сообщила ведомственная газета «На страже».

В целом кадровой работе в милиции Павел Гавин посвятил более четверти века. Был награжден медалями «За безупречную службу» III степени и «За выдающиеся достижения в охране общественного порядка». В августе 2023 года его торжественно провели на пенсию.

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