В Минске на производстве в этом году погибли 12 человек 20.12.2024, 11:09

Травмы на производстве получили 260 человек.

В Минске на производстве в этом году погибли 12 человек. Зоной повышенной опасности остаются строительные площадки, где погибли 7 человек. Два смертельных случая произошли в результате электрического удара. Об этом рассказала начальница отдела охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталья Нестерович. По ее словам, в прошлом году в январе-ноябре погибли также 12 человек.

В 2024-м за 11 месяцев травмы на производстве в столице получили 260 человек (тяжелые травмы у 92, среди них 18 женщин). Это чуть меньше, чем было за такой же период в прошлом году (269). Людей с тяжелыми травмами стало больше. Основные виды происшествий по несчастным случаям с тяжелым исходом следующие: «падение при перемещении», падение с высоты, ДТП, поражение электрическим током и нанесение травмы другим лицом.

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