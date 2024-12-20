Разведка Эстонии: НАТО должно сдерживать Россию в течение следующих 10-20 лет 4 20.12.2024, 11:16

Чтобы у нее «не возникло глупых идей».

Глава Эстонской внешней разведки Каупо Розин заявил, что НАТО необходимо будет сдерживать Россию в течение следующих 10-20 лет

«Задачей НАТО в ближайшие 10-20 лет будет сдерживать или устрашать Россию, чтобы у нее не возникло глупых идей подталкивать Запад в военном отношении», - заявил Розин агентству Reuters.

По его словам, это выполнимо, но Запад должен отнестись к проблеме серьезно и инвестировать в оборону.

Планы НАТО и национальных военных сил, по его словам, «должны быть подкреплены реальными ресурсами, войсками и боеприпасами. Только в этом случае получится сдержать Россию».

Розин заявил, что Россия будет «пытаться ограничить деятельность НАТО, инфраструктуру НАТО и присутствие войск вблизи России», в том числе в государствах восточного фланга Альянса.

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