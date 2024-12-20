Сирийские повстанцы атаковали конвой российских военных

Сирийские повстанцы атаковали конвой российских военных6
- 20.12.2024, 11:34
- 2,900
Забросали камнями колонну убегающих россиян.
Сирийские повстанцы забросали камнями колонну российских военных во время вывода войск из региона.
Как пишет «Курсор», соответствующее видео было опубликовано телеграм-каналом «Алексей Железнов».
Точное место произошедшего инцидента в Сирии не уточняется, но очевидно одно — сирийские повстанцы явно недовольны присутствием российских вооружённых сил в стране.
Россия, как сообщают СМИ, заранее согласовала меры безопасности для своих сил на период вывода. Однако в одном из эпизодов группа сирийских повстанцев, отказавшись от применения оружия, забросала конвой камнями.
Стоит отметить, что видео с колоннами техники, покидающими Сирию, ежедневно появляется в социальных сетях.