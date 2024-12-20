закрыть
20 декабря 2024, пятница, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сирийские повстанцы атаковали конвой российских военных

6
  • 20.12.2024, 11:34
  • 2,900
Сирийские повстанцы атаковали конвой российских военных

Забросали камнями колонну убегающих россиян.

Сирийские повстанцы забросали камнями колонну российских военных во время вывода войск из региона.

Как пишет «Курсор», соответствующее видео было опубликовано телеграм-каналом «Алексей Железнов».

Точное место произошедшего инцидента в Сирии не уточняется, но очевидно одно — сирийские повстанцы явно недовольны присутствием российских вооружённых сил в стране.

Россия, как сообщают СМИ, заранее согласовала меры безопасности для своих сил на период вывода. Однако в одном из эпизодов группа сирийских повстанцев, отказавшись от применения оружия, забросала конвой камнями.

Стоит отметить, что видео с колоннами техники, покидающими Сирию, ежедневно появляется в социальных сетях.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман