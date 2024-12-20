Сирийские повстанцы атаковали конвой российских военных 6 20.12.2024, 11:34

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Забросали камнями колонну убегающих россиян.

Сирийские повстанцы забросали камнями колонну российских военных во время вывода войск из региона.

Как пишет «Курсор», соответствующее видео было опубликовано телеграм-каналом «Алексей Железнов».

Точное место произошедшего инцидента в Сирии не уточняется, но очевидно одно — сирийские повстанцы явно недовольны присутствием российских вооружённых сил в стране.

Россия, как сообщают СМИ, заранее согласовала меры безопасности для своих сил на период вывода. Однако в одном из эпизодов группа сирийских повстанцев, отказавшись от применения оружия, забросала конвой камнями.

Стоит отметить, что видео с колоннами техники, покидающими Сирию, ежедневно появляется в социальных сетях.

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