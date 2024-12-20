Стало известно, как РФ оформляет солдат из КНДР 20.12.2024, 11:48

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Из настоящего только подпись.

Россия выдает северокорейским солдатам «липовые» военные билеты с полностью сфальсифицированной информацией об их «легализации» в РФ. Это утверждают расследователи проекта evocation.info.

Расследователи рассказали, что получили фото документа, который оккупанты выдают бойцам из КНДР. При одном из погибших бойцов КНДР в Курской области был обнаружен военный билет ВС РФ, выданный на имя уроженца Республики Тыва — Кима Кан-Болата Альбертовича, 13.04.1997 года рождения.

По легенде рядовой-гранатометчик «Ким» якобы родился в селе Баян-Тала, получил средне-техническое образование в 2016 году, работал кровельщиком, а затем поступил на срочную службу в тувинскую 55-ю горно-пехотную бригаду (в/ч 55115).

«Команда «evocation.info» установила, что человека с таким ФИО и годом рождения не существует. Единственная правдивая информация в документе — это подпись владельца на первой странице. Благодаря ей мы знаем, что настоящее имя убитого бойца — Ли Дэ Хэк (Ри Тэ-хэк, 리대혁, Li Dae Hyuk)», — говорится в сообщении.

Расследователи обнаружили немало нестыковок в документе, в частности, что в нем не хватает фото, обязательных записей, номеров приказов, подписей и печатей.

«Например, «Ким» якобы служит с 2016 года, но оружие впервые получил 10 октября 2024 года, а личный жетон (АВ- 175311) — днем позже», — отметили расследователи.

Они уверены, что российские военкоматы в спешке выписали тысячи поддельных документов для «легализации» бойцов из КНДР под видом тувинцев, бурятов и других народностей, проживающих в России.

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