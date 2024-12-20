Андрей Лошко и Илья Протас провели результативные матчи в OHL 20.12.2024, 11:49

иллюстративное фото

Белорусы помогли победить своим командам.

«Ниагара» в выездном матче регулярного чемпионата OHL обыграла «Барри» (6:5), пишет hockey.by.

В составе победителей шайбой и двумя голевыми передачами отметился белорусский форвард Андрей Лошко. Нападающий три раза бросил по воротам, выиграл 5 вбрасываний из 15 и закончил встречу с показателем полезности «+1».

В сезоне у Лошко 40 (18+22) очков в 32 матчах.

В другом матче «Виндзор» дома оказался сильнее «Гуелфа» (4:1). Голевой передачей в составе победителей отметился Илья Протас. Белорус два раза бросил по воротам, выиграл два вбрасывания из 7 и набрал «+1» в графу «+/-».

Илья Протас провел 30 матчей в сезоне OHL, в которых набрал 45 (19+26) очков.

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