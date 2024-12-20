Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки 20.12.2024, 12:08

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Фрагменты воздушных целей упали в трех районах.

В Киеве из-за российской ракетной атаки сегодня утром, 20 декабря, фиксируют падение обломков в ряде районов. Известно о пострадавших и пожарах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления мэра столицы Виталия Кличко и пресс-службу КГВА.

Комбинированный ракетный удар по Киеву россияне нанесли около 07:00 утра. Как заявили в КГВА, вероятно, враг применил аэробалистические ракеты «Кинжал» с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23.

По данным местных властей, фрагменты воздушных целей упали в трех районах. Так, от вражеской атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском районах столицы.

Первоначально сообщалось о погибшем. Впрочем, в настоящее время местные власти не подтверждают эти данные. В ГСЧС наоборот информируют об одной жертве.

По последним данным, всего в Киеве 7 пострадавших в результате атаки.

Обновлено 10:23. Уже 9 пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Четырех из них госпитализировали. Также обнаружили тело одного погибшего, сообщил Кличко.

Обновлено 10:30. На сегодня в столице один человек погиб и десять пострадавших, из них шестеро госпитализированы.

По информации Воздушных сил, утром по Киеву был нанесен удар 5 баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23. Все российские ракеты были сбиты, но обломки нанесли ущерб и разрушения.

Голосеевский район

Здесь было повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией. Кроме того, пылали 5 автомобилей. По словам Кличко, была повреждена тепломагистраль.

По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже (вероятно есть заблокированные люди).

Известно о двух пострадавших граждан в этом районе (одному оказали медицинскую помощь на месте, а другого - госпитализировали).

Из-за повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе сейчас без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов

Бригады «Киевтеплоэнерго» уже начали работать над ликвидацией последствий масштабного повреждения.

Днепровский район

Информация о падении обломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась, заявили в КГВА.

Соломенский район

В результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован. Пострадавших не обнаружено.

Шевченковский район

Кличко рассказал о пожаре в этом районе.

Как уточнили в КГВА, возник пожар на территории нежилой застройки.

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