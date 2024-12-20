В Беларуси подняли ставки налога на сдачу квартир и гаражей 3 20.12.2024, 12:17

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Размер зависит от региона.

С 1 февраля 2025 года должны увеличится ставки подоходного налога за сдачу физическими лицами квартир и гаражей. Соответствующий Закон от 13 декабря 2024 г. № 47-З, который внес изменения в Налоговый кодекс, опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 20 декабря, передает «Телеграф».

Размер налога зависит от региона. Так, согласно документу, в 2025 году ставка подоходного налога за сдачу квартиры увеличится:

в Минске — на 3 рубля — с 47 до 50 рублей за каждую жилую комнату;

в областных центрах — на 2 рубля — с 44 до 46 рублей;

в крупных районных центрах (Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск и Лида) — на 2 рубля — с 29 до 31 рубля;

в других городах и поселках городского типа — на 1 рубль — с 21 до 22 рублей;

в остальных населенных пунктах — на 1 рубль — с 15 до 16 рублей.

В свою очередь новые ставки подоходного налога за сдачу гаражей варьируются от 6 до 21 рублей в месяц за гараж.

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