Приехавший с войны россиянин зарезал 14-летнюю дочь, ранил жену и сына, а потом покончил с собой 27 20.12.2024, 12:22

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иллюстративное фото

«Ждал встречи, скучал».

В российском Ростове приехавший в отпуск с войны в Украине военный зарезал свою 14-летнюю дочь, нанес ножевые ранения жене и 10-летнему сыну, а потом покончил с собой. Об этом сообщает 161.ru.

Сообщается, что мужчина приехал в Ростов на побывку из зоны боевых действий на неделю. Туда же приехала его семья.

— Он приехал после СВО в недельный отпуск. Дорога в Якутию заняла бы больше времени, и он бы не успел повидать семью. По предварительным показаниям супруги, которая также пострадала и сейчас в больнице, муж ждал этой встречи, потому что очень скучал по близким, — рассказал 161.ru источник в силовых структурах.

Встретившись, решили отпраздновать, накрыли на съемной квартире стол. Трагедия произошла около трех ночи. По предварительным показаниям жены погибшего, супругу после ранения нельзя было употреблять алкоголь. Перебрав спиртного, отец семейства напал на свою 14-летнюю дочь во время ссоры и нанес ей порядка шести ножевых ранений. Девочка скончалась сразу.

— Предварительно установлено, что он наносил ранения другим так же беспорядочно, возможно, в состоянии аффекта. У 10-летнего мальчика зафиксированы незначительные порезы и колотые раны на ногах. Чуть больше пострадала супруга. Оба сейчас в больнице, — рассказал собеседник издания.

Раненая женщина успела постучать к соседям и попросить помощи. Те вызвали скорую и полицию. Прибывшие полицейские обнаружили тело военного под балконом многоэтажки — он покончил с собой.

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