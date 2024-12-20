«Серые авто» в Беларуси начали превращаться в «кирпичи»? 9 20.12.2024, 12:27

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Один из производителей предупреждал об этом летом.

Еще летом китайским дилерам запретили продавать в Россию электромобили Zeekr. Тогда в официальном письме от компании говорилось о том, что ограничения начнут действовать после 30 июня. Белорусов это тоже должно было коснуться, однако не было понятно, вправду ли завод сможет дистанционно «окирпичить» автомобиль. Сейчас появилось подтверждение: угрозы оказались не пустыми.

С редакцией связался читатель Onliner. Как он утверждает, в Минске находятся пять автомобилей Zeekr, которые были ранее заблокированы заводом.

— Судя по всему, блокировка прилетела всем Zeekr 001 2025 модельного года, — предположил мужчина в разговоре с корреспондентом Onlíner. И назвал два автоцентра, в которых находятся заблокированные машины. Мы позвонили в первый — в MarsCars. Там подтвердили: действительно успели столкнуться с проблемой. Однако сказать, что ввезенные «Зикры» превратились в неподвижные «кирпичи», нельзя.

— Автомобили после блокировки оставались в полностью рабочем состоянии. Единственное, что половину экрана мультимедиа заняло предупреждение, мол, вам необходимо обратиться к официальному дилеру. Один Zeekr мы уже разблокировали. Второй — в процессе. Ошибка выскочила, как только машины пересекли границу Китая, — рассказал нам менеджер по телефону.

— Как получилось разблокировать автомобиль?

— Наши партнеры в Китае договорились с представителями завода. Каким конкретно образом — не знаю. Разблокировали авто дистанционно.

— То есть ваши специалисты ничего не перепрошивали, не взламывали?

— Нет. Была только установлена SIM-карта в блок телематики для связи с интернетом. Это абсолютно стандартная процедура.

— Допустим, что ваши партнеры не договорились бы с заводом. Ваши специалисты смогли бы самостоятельно разблокировать авто?

— 99 процентов, что да. Уже есть варианты решения проблемы. Это не бесплатно, но возможно. Сходу назвать стоимость не могу. Изучаем сейчас проблему, чтобы потом иметь возможность предложить услугу клиентам.

Представитель салона рассказал, что их автоцентр — не единственный в Минске, столкнувшийся с блокировкой Zeekr. Наш читатель также озвучил название второго шоурума. Этот автоцентр занимается электромобилями, на его сайте можно найти информацию о том, что два Zeekr 001 2025 модельного года есть «в наличии» и «на складе». Кстати, стоимость машин — 169 925 рублей ($48 950 в валюте).

— Я туда звонил. Мне по телефону ответили, что автомобили блокировались, «но мы их разблокировали». Через день я сам приехал в салон, а там стоит Zeekr с предупреждением на мультимедиа, мол, функции автомобиля были ограничены, — рассказывает читатель.

Мы также обратились к представителям вышеупомянутого шоурума. Там заверили, что с блокировкой Zeekr не сталкивались. Однако попросили название автосалона в тексте не упоминать.

Проблема только «зикровская»?

Отметим: не только в Zeekr обещали блокировать автомобили, которые ввозятся в нашу страну параллельным импортом. Подобные угрозы недавно прозвучали от представителей Avatr. За дополнительными разъяснениями мы обращались в Китай, на завод Changan.

Представители бренда тогда рассказали нам, что действительно рассматривается возможность блокировки некоторых функций автомобилей, которые были ввезены неофициально. Коснется это, по всей видимости, в первую очередь мультимедиа. Дистрибьютор уточнил, что, по его информации, бояться стоит только тем, кто экспортировал Avatr после 1 октября по «серой» схеме.

Подобная ситуация была и с китайским брендом Voyah. В прошлом году автомобили этой компании также запретили ввозить в Россию параллельным импортом. Тогда говорилось о том, что якобы Voyah, ввезенный неофициально, может стать в какой-то момент «кирпичом». Такие угрозы звучали и в адрес машин, прибывающих в Беларусь. Устрашающие прогнозы сбылись?

— Многие покупатели премиальных электрических китайских брендов, завозимых в Беларусь неофициально, сталкиваются впоследствии с проблемами активации различных функций автомобилей либо с невозможностью их полноценного обслуживания в нашей стране, — рассказали представители импортера Voyah. — Все это обусловлено прежде всего тем, что данные машины, завозимые по «серому» импорту, не предназначены для внешних рынков. С поставляемыми через официальную дилерскую сеть в Беларуси автомобилями Voyah и M-Hero такой проблемы нет. Именно поэтому тем, кто планирует покупку нового автомобиля, вполне логично стоит рассматривать варианты среди брендов, которые официально заключили прямой контракт с заводом-производителем.

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