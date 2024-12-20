Business Insider: Ким предпочтет, чтобы его солдаты просто «исчезли» 3 20.12.2024, 12:37

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Войска КНДР стали легкой мишенью для ВСУ.

Вступление северокорейских войск в боевые действия против Украины в Курской области России было сложным для сил Пхеньяна. Впрочем, войска КНДР могли адаптироваться, пишет Business Insider.

Как свидетельствуют разведданные и кадры, полученные Радио Свобода, украинские силы нанесли сокрушительные удары по северокорейским подразделениям. Видеоматериалы демонстрируют, как группы солдат становятся легкой мишенью для украинских дронов.

По словам представителей украинской разведки, северокорейские войска действуют в больших группах под открытым небом, не осознавая угроз от современных технологий, таких как беспилотники. Это приводит к значительным потерям. Высокопоставленные чиновники США сообщили, что число погибших и раненых среди северокорейцев исчисляется сотнями.

«Северокорейцы несут, очевидно, ненужные потери, поскольку их поспешно бросили в бой без надлежащей подготовки к уникальным угрозам», - отметил Уоллес Грегсон, бывший помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Проблемы взаимодействия и языковой барьер

Как сообщил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, северокорейские войска уже находятся на линии фронта и активно участвуют в боях. Однако военные аналитики указывают на ряд проблем, мешающих эффективному взаимодействию с российскими силами.

Эванс Ревир, старший советник Albright Stonebridge Group, отметил, что хотя северокорейские войска демонстрируют «дисциплинированность» и «жесткость», им не хватает опыта ведения современных наземных боев, а также знаний о применении дронов.

Языковой барьер также затрудняет координацию. По данным украинской разведки, из-за недоразумения северокорейские солдаты открыли огонь по российской технике, что привело к гибели восьми российских военных.

Адаптация к условиям современной войны

Несмотря на тяжелое начало, аналитики предполагают, что северокорейские войска постепенно научатся адаптироваться к новым условиям.

«Я подозреваю, что со временем они адаптируются и, возможно, уже начали это делать», - сказал Джон Харди, заместитель директора российской программы в Фонде защиты демократий.

Однако ключевым остается вопрос, насколько эффективно российское командование сможет интегрировать северокорейские силы в свою структуру управления. По данным Минобороны Великобритании, эта интеграция уже сейчас вызывает значительные трудности.

Президент Украины Владимир Зеленский

сообщил, что российская армия пытается скрыть гибель северокорейских военных. По его словам, российские солдаты сжигают лица погибших, чтобы сделать невозможным их идентификацию.

Эванс Ревир предполагает, что такие действия направлены на избежание внутреннего политического дискомфорта в России, ведь признание потребности в помощи КНДР могло бы выглядеть слабостью в глазах российского населения.

Для режима Ким Чен Ына участие в войне также является рискованным. Брюс Беннетт, эксперт по вопросам Северной Кореи в RAND Corporation, отметил, что отправка военных на фронт, особенно из элитного слоя, может стать политически опасной для Пхеньяна.

«Ким, вероятно, предпочтет, чтобы убитые солдаты просто исчезли», - заявил Беннетт, намекая на возможные попытки избежать возвращения тел погибших домой, чтобы не вызвать нестабильность в стране.

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