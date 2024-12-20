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В Варшаве напали на директора программы Калиновского

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  • 20.12.2024, 12:47
  • 4,964
В Варшаве напали на директора программы Калиновского
Ян Малицкий

Сейчас он в больнице.

На профессора Яна Малицкого напали в центре Варшавы. Сейчас он в больнице. Личности нападавших неизвестны, сообщает «Белсат». Источники сайта Charter97.org подтвердили эту информацию.

Директор Школы восточных языков при Центре Восточной Европы Инга Катаньска сообщила журналистам по электронной почте, что в ночь на 20 декабря в Казимировском парке, расположенном в центре Варшавы, было совершено покушение на жизнь руководителя Центра и директора стипендиальной программы имени Кастуся Калиновского Яна Малицкого.

Согласно письму Катаньской, двое мужчин спросили у Малицкого, как его зовут. Когда Малицкий представился, получил удар по голове, потерял сознание. Он пришел в себя в машине «скорой помощи». Профессора доставили в Пражский госпиталь в Варшаве.

Всех, кто располагает сведениями о нападении, просят связаться с полицией или Агентством внутренней безопасности Польши.

В секретариате Центра Восточной Европы «Белсату» сказали, что не могут подтвердить рассылку такой информации. Школа восточных языков не отвечает на звонки. Телефон Малицкого переключен на голосовую почту.

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