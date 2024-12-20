Путин поручил ФСБ искать больше шпионов среди россиян 12 20.12.2024, 12:55

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Поставлена ключевая задача.

Федеральной службе безопасности (ФСБ) следует активизировать работу по выявлению шпионов и предателей в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности.

По словам Путина, который 16 лет работал в КГБ СССР и закончил карьеру в звании подполковника, спецслужбы были «верной и прочной опорой» страны на протяжении всей ее «многовековой истории», пройдя «славный и героический путь».

«Нынешнее поколение сотрудников органов безопасности бережно хранит и развивает лучшие традиции своих предшественников, добивается новых результатов, действует наступательно, грамотно и ответственно», — сказал Путин.

Тем не менее, страна сталкивается «с целым рядом серьезных вызовов», и поэтому спецслужбам «серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям», подчеркнул президент. «Следует оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей», — сказал Путин.

«Ключевой задачей», работать с которой должны «все спецслужбы», он назвал борьбу с терроризмом. Кроме того, по словам президента, «ответственные задачи» стоят перед органами военной контрразведки, которым следует «четко и системно» действовать в войсках на украинском фронте.

Пограничной службе ФСБ Путин поручил «отлаживать взаимодействие с армейскими частями», намекая на ситуацию в Курской области, часть которой с августа остается оккупированной Вооруженными силами Украины. Кроме того, Путин потребовал «решительной борьбы с экстремизмом», попытками «ослабить страну изнутри», а также поручил «более активно и наступательно» бороться с преступлениями в сфере экономики.

По данным Верховного суда РФ, шпиономания в России уже достигла невиданных со времен СССР масштабов. В 2023 году по статье «государственная измена» были осуждены 39 человек, хотя до войны количество таких приговоров исчислялось единицами в год. За первые 6 месяцев 2024 года число осужденных за госизмену достигло 52 человек, превысив показатель того же периода прошлого года на 250%.

Также резко выросло число приговоров за шпионаж: за первые шесть месяцев 2024 года по этой статье осудили 18 человек, что в 9 раз больше, чем за первое полугодие 2023-го. Помимо этого, два человека в этом году получили приговоры за «конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством» — столько же осужденных по этой статье было за весь прошлый год.

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