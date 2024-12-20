В Барановичах зафиксировали бум девочек2
- 20.12.2024, 12:59
- 1,156
Из 24 зарегистрированных на прошлой неделе детей только 7 мальчиков.
В Барановичах зафиксировали бум девочек. На прошлой неделе в городе зарегистрировали 24 детей. Мальчиков среди них только 7, пишет «Наш край».
Чаще всего регистрировали рождение вторых детей — 11 раз, третьих — 7. А в одной барановичской семье появился четвертый ребенок.
В этом году в городе девочек чаще всего называли Ангелиной, Варварой и Викторией, а мальчиков — Тимофеем.
В 2024 году в Барановичах появились 796 новых семей. За этих период расторгли 164 брака. Издание пишет, что это случаи, когда у супругов нет несовершеннолетних детей и споров об имуществе. Поэтому разводов может быть и больше.
В этом году в Беларуси зарегистрировали самую низкую рождаемость за последние 70 лет.