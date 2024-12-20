В Минске рабочие задержали курьера мошенников 6 20.12.2024, 13:17

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иллюстративное фото

Мужчины увидели, как пенсионерка выбрасывает из окна странный пакет.

В Минске рабочие задержали курьера мошенников во время передачи денег.

Во время работ в одном из дворов по улице Толбухина мужчины заметили, как на балконе пенсионерка стучит ключами по ограждению. Сначала они подумали, что бабушка обращается к ним.

Но затем она внезапно сбросила с балкона пакет, который тут же подобрал молодой человек. Рабочие спросили у него, что происходит. Тот объяснил, что он курьер, и ему нужно забрать посылку и передать ее адресату. Коммунальщики задержали парня и вызвали милицию.

Оказалось, бабушка попалась на мошенничество по схеме «Алло, мама». Ей позвонили неизвестные и сказали, что племянница попала в аварию. Чтобы ей помочь, пенсионерка согласилась отдать 9800 долларов.

Деньги должен был забрать курьер. Парень нашел подработку в мессенджере, это был его первый заказ. За каждую посылку молодому человеку обещали по 200 рублей. В подъезд он попасть не смог, поэтому решили, что бабушка сбросит пакет с балкона.

Деньги пенсионерке вернут, возбуждено уголовное дело.

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