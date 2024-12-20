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Взрыв самолета Ан-72 на аэродроме под Москвой показали на видео

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  • 20.12.2024, 13:19
  • 4,498
Взрыв самолета Ан-72 на аэродроме под Москвой показали на видео

Сдетонировала основная силовая установка.

12 декабря на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв в военно-транспортном самолете Ан-72. Об этом сообщила пресс-служба Главного управлении разведки МО Украины.

Сообщится, что самолет принадлежал Военно-морскому флоту РФ, а взрыв произошел из-за детонации его силовой установки. Таким образом, воздушное судно стоимостью примерно 4,5 миллиона долларов было выведено из строя.

«Сдетонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72, принадлежавшего военно-морскому флоту государства-агрессора России. Ориентировочная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около 4,5 миллиона долларов», — говорится в публикации.

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