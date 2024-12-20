Немецкая «подруга» Путина назвала его преступником 1 20.12.2024, 13:32

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Сара Вагенкнехт

И осудила войну против Украины.

Так называемая «подруга» российского диктатора Владимира Путина лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт дистанцировалась от него, назвав его «преступником».

Об этом сообщает Spiegel.

«Я осуждаю эту войну… Я считаю политиков, которые начинают войны — и это также касается Владимира Путина — преступниками», — отметила она.

В то же время Вагенкнехт защитила решение своей партии покинуть Бундестаг, когда в июне там выступил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Вагенкнехт, тогда якобы «не было никаких шансов для переговоров», а были «только овации стоя для Зеленского». Она назвала это «очень небрежным».

Сару Вагенкнехт называют «подругой Путина» из-за ее пророссийских взглядов.

15 сентября она предложила «план» завершения войны России против Украины, в котором предложила странам Запада прекратить поставки вооружения в Украину. По ее плану, в обмен на это Путин должен якобы «согласиться на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта».

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