Президентский эксклюзив: на аукцион выставили бронированный лимузин Билла Клинтона 20.12.2024, 13:48

Билл Клинтон

За него планируют получить немалые деньги.

В США на аукцион Mecum выставили лимузин Cadillac Fleetwood Brougham 1996 года. За него планируют получить немалые деньги, ведь этим авто пользовался президент Билл Клинтон. О нем рассказали на сайте аукциона.

Всего изготовили всего три 6,85-метровых президентских лимузина Cadillac Fleetwood Brougham — на их разработку и производство потратили 6 миллионов долларов. Конкретно это авто очень мало эксплуатировалось, поэтому его пробег составляет всего 1007 км. В 2008 году его уже продавали за $275 000.

Cadillac Fleetwood Brougham удлинили за счет вставок между дверями и возле задних стоек крыши. Кроме того, высоту авто увеличили на 75 мм.

Конечно же, авто президента США защищено. Стальная броня, пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов, обеспечивают защиту уровня В6. Авто выдерживает обстрел из автомата или снайперской винтовки калибра 7,62 мм.

Кроме того, установили системы фильтрации воздуха и автоматического пожаротушения. Также авто имеет проблесковые маячки и сирену. Масса лимузина составляет 4,1 тонны.

Шестиместный салон Cadillac Fleetwood Brougham отделан кожей и деревом. Лимузин оснащен раздельным климат-контролем, телевизором, видеомагнитофоном и мощной аудио системой с CD-плеером.

Под капотом авто установлен большой 7,4-литровый V8 мощностью 255 сил. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

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