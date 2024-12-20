В Донецке ракеты ударили по зданию российской ФСБ, где пытали украинских военных 20.12.2024, 13:50

Прогремели мощные взрывы.

Во временно оккупированном Донецке утром в пятницу, 20 декабря, прогремели взрывы. Местные жители сообщили о ракетном ударе по зданию так называемого «министерства госбезопасности ДНР», пишут «Новости Донбасса».

Речь идет о бывшем управлении налоговой Калининского района на бульваре Шевченко. После 2014 года здание использовали сотрудники ФСБ страны-агрессора России, сообщает паблик.

По данным «Новостей Донбасса», в «МГБ ДНР» допрашивали и пытали задержанных украинских военных перед отправкой в тюрьму «Изоляция».

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