В России резко подорожали йод, спички, гробы и маникюр 20.12.2024, 14:06

Из-за девальвации рубля и затрудняющих импорт санкций.

На фоне девальвации рубля и затрудняющих импорт санкций за почти три года войны больше всего в России ожидаемо подорожали импортные фрукты, техника и поездки за границу, но среди лидеров по росту цен оказались также отечественные лекарственные средства вроде слабительного и йода, товары повседневного спроса (спички и школьные тетради), а также услуги: маникюр и поклейка обоев. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной статистической системы (ЕМСС).

Самым подорожавшим товаром с января 2022-го по октябрь 2024 года стало слабительное «Бисакодил» — упаковка на 10 таблеток по 5 мг подорожала в 4,2 раза, с 9,49 до 40,64 рубля. «Бисакодил» выпускают несколько крупных российских фармацевтических компаний, в частности «Нижфарм» и «Южфарм», причем самый значительный скачок цены произошел уже в в 2024 году. Среди лидеров по росту цен также венгерская «Но-шпа», она подорожает почти в 2 раза, а так же давно освоенные российскими фармкомпаниями йод, диуретик «Фуросемид», поливитамины и анальгин, которым стали продавать в 1,7 раз дороже.

Лекарства начали дорожать сразу после начала войны: к ноябрю 2022 года 67 препаратов, входящих в потребительскую корзину, выросли в цене на 29,4%, сообщал. Одной из причин стал уход с рынка импортных средств и субстанций.

Подорожание российских лекарств объясняют тем, что при их производстве используются импортные фармацевтические субстанции. Россия закупает их в основном в Китае и Индии, доля собственных субстанций на рынке едва достигает 8–10%, утверждал президент петербургской компании, производящей фармсубстанции «Активный компонент» бизнесмен Александр Семенов. В прошлом году стоимость импортных субстанций выросла на 26%, следует из аналитического отчета DSM Group, что подстегнуло рост цен на препараты.

Например, йод Россия в основном импортируют из Чили. Последнее собственное производство йода в России было закрыто еще в 2013 году. Благодаря аннексии Крыма Россия получила два завода, выпускающих йод, но потребность в импорте сохраняется.

На втором месте в топ-20 по росту цен с начала войны — услуги. Так, маникюр подорожал в 2,4 раза, плата за использование потребительского кредита выросла в 2,2 раза, поклейка обоев в 1,8 раз, ксерокопирование — в 1,6 раз, а изготовление гроба — в 1,7 раз.

Изготовление гроба с начала войны подорожало с 4,4 до 7,7 тыс. рублей, и это рекорд за последние 13 лет. Одновременно дорожает «рытье могил»: в прошлом году рост цен на эту услугу достиг 11% и стал максимальным за все время доступной статистики (с 2016 года). Накопленным итогом за два года войны рытье могил стало дороже на 20%.

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