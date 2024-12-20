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Международный союз конькобежцев допустил белорусов к отбору на Олимпиаду

  • 20.12.2024, 13:58
Международный союз конькобежцев допустил белорусов к отбору на Олимпиаду

Им разрешили выступать в нейтральном статусе.

Международный союз конькобежцев допустил белорусских и российских спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года, сообщает «Еврорадио». Речь о соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. Белорусам и россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе (без командных соревнований). Запрещена демонстрация флагов РБ и РФ, исполнение гимнов, участие спортсменов в пресс-конференциях. Нарушение требований может привести к дисквалификации. Не допустят тех спортсменов, которые активно поддерживают войну и имеют отношение к силовым структурам. Для этого проверят их соцсети.

Белорусские и российские спортсмены попали под санкции Международного союза конькобежцев в начале марта 2022-го. Причиной стала российская агрессия против Украины. В дальнейшем отстранение от международных соревнований продолжалось.

Международный союз конькобежцев заявлял, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации в Украине. Там продолжается война, российские оккупанты наступают.

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026-го в Италии.

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